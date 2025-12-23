Новыя турыстычныя маршруты звяжуць Беларусь і Казахстан

У цэнтры ўвагі - музеі-запаведнікі "Азрэт Султан" у Туркестане і "Нясвіж" у Мінскай вобласці. Установы ўключаны ў Спіс Сусветнай спадчыны ЮНЕСКА. У планах - міжнародныя выставы, сумесныя навуковыя праекты і абмен вопытам. Паводле статыстыкі, штогод Нясвіж выбіраюць для падарожжаў да 400 тысяч гасцей. У плюс да турыстычнай прывабнасці - насычаная афіша і новыя праграмы.