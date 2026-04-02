Пачата падрыхтоўка асноўных кірункаў супрацоўніцтва Саюзнай дзяржавы на 2027-2029 гады
Вынікі беларуска-расійскай інтэграцыі адчуваюцца ва ўсіх сферах жыцця. У нас роўныя правы ў сферах медыцыны і адукацыі, сацыяльнага і пенсійнага забеспячэння, а таксама ў выбары месца жыхарства і працы. Пашыраюцца кантакты па лініі парламентаў, рэгіёнаў і гарадоў, прадуктыўнае гандлёва-эканамічнае, навукова-тэхнічнае і гуманітарнае супрацоўніцтва.
Да 2025 года тавараабарот паміж Беларуссю і Расіяй дасягнуў рэкордных 55 млрд долараў. За 5 гадоў прырост склаў 37 % (парадку 16 млрд долараў). Нягледзячы на глабальныя санкцыі, краіны паспяхова дыверсіфікуюць пастаўкі і рэалізуюць сумесныя праекты. Гэта стала магчымым дзякуючы інтэграцыі ў рамках Саюзнай дзяржавы.
Сёння аптымізуецца транспартная даступнасць прымежных рэгіёнаў Расіі і Беларусі. Інфармацыйныя сістэмы адсочваюць тавары і транспартныя сродкі, гарантуючы бяспеку і кантроль паставак.
Пачата падрыхтоўка асноўных кірункаў супрацоўніцтва на 2027-2029 гады. Структура дакумента і праект гатовы, канчатковае ўзгадненне плануецца да канца 2026 года.
Чакаецца далейшы рост долі машынабудавання, лагістыкі, IT-паслуг і рээкспарту ў агульным аб'ёме гандлю.