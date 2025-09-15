3.64 BYN
Падчас вучэнняў "Захад-2025" авіятары адпрацалі пасадку на аўтаўчастак дарогі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
16 верасня ў завяршальны дзень вучэнняў "Захад-2025" у Дзяржынскім раёне вайскоўцы адпрацавалі пытанні вываду з-пад удараў самалётаў.
Ведаючы перавагі і слабыя месцы авіяцыі, у вайне праціўнік заўсёды імкнецца разбурыць аэрадромы. З паветра прыкрыць вялізную плошчу немагчыма, а на зямлі самалёт бездапаможны. Таму існуюць аўтамабільныя ўчасткі дарог, куды авіяцыя ажыццяўляе пасадку. Штурмавікі Су-25 садзіліся на трасу для дазапраўкі, а пасля наносілі ўдары па ўмоўным праціўніку (падрабязнасці ў відэа).