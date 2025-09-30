3.65 BYN
Палац Незалежнасці наведалі супрацоўнікі "Камунаркі", "Слодыча" і вядучай лізінгавай кампаніі
Палац Незалежнасці зноў расхінуў свае дзверы для гасцей. На экскурсіі адразу тры прадпрыемствы - найбуйнейшыя кандытарскія фабрыкі краіны "Камунарка" і "Слодыч", а таксама вядучая лізінгавая кампанія. Кожны метр - гісторыя.
Тут праходзяць перамовы на вышэйшым узроўні, нарады па пытаннях унутранай і знешняй палітыкі. Пабываць тут - гонар для кожнага, адзначаюць госці. Да таго ж фабрыка "Камунарка" адсвяткавала ў чэрвені сваё 120-годдзе. Экскурсія ў палац стала для супрацоўнікаў прыемным дадаткам да свята.
Кожная зала - увасабленне нашых таленавітых будаўнікоў, дызайнераў і мастакоў. Практычна ўсё ў палацы беларускае. Інтэр'еры выкананыя ў класічным стылі, і паўсюль у афармленні лейтматывам праходзіць арнамент Слуцкага пояса.
Палац Незалежнасці - культурны набытак усёй беларускай нацыі, залы па асабістым распараджэнні нашага Прэзідэнта адкрыты для экскурсій.