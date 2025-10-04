3.69 BYN
Парковачныя месцы: як захоўваць асабісты аўтамабіль камфортна, бяспечна і выгадна
Аўтар:Ілья Цвяткоў
У Мінску з'явіцца больш парковачных месцаў. У планах у гарадскіх улад стварыць новыя зоны для стаянкі персанальных транспартных сродкаў і па-новаму падысці да інфраструктуры.
Зараз у Мінску дзейнічае 76 платных аўтамабільных парковак, з іх 8 закрытых і 68 адкрытых. Таксама можна скарыстацца паслугай ахоўных стаянак (абанемент за месяц каштуе каля 50 беларускіх рублёў).
Знайсці сваё месца не пад сонцам, а пад вокнамі сталічных шматпавярховак для ўладальнікаў персанальных аўтамабіляў у Мінску і жыхароў густанаселеных кварталаў - гэта задача з зорачкай. Колькасць персанальных аўто ў Мінску імкнецца да 1 млн. Лічба ў разы перавышае спецыяльна адведзеныя месцы для паркоўкі, якія абсталёўваюць забудоўшчыкі жылля (падрабязнасці ў відэа).