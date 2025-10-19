Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
РэлігіяГісторыяБудаўніцтва і ЖКГДумкаМоладзьСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТранспартТурызмЭкалогія

Патэнцыял Беларусі: навукоўцы НАН распрацавалі касмічны спадарожнік

Навукоўцы Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі стварылі спецыялізаваны касмічны апарат для зандавання іёнасферы. Спадарожнік ужо размешчаны ў пускавым кантэйнеры і чакае адпраўкі на арбіту.

Калі гаварыць простай мовай, то даныя са спадарожніка дапамогуць "прадказваць" узнікненне магнітных бур. У Беларусі гэту тэму пачалі адпрацоўваць на практыцы 4 гады таму.

Папярэдне запуск спадарожніка плануецца на канец снежня. Беларусь працягвае ўмацоўваць свае пазіцыі ў касмічнай галіне.

Разделы:

ГрамадстваТэхналогіі