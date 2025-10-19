3.73 BYN
Патэнцыял Беларусі: навукоўцы НАН распрацавалі касмічны спадарожнік
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Навукоўцы Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі стварылі спецыялізаваны касмічны апарат для зандавання іёнасферы. Спадарожнік ужо размешчаны ў пускавым кантэйнеры і чакае адпраўкі на арбіту.
Калі гаварыць простай мовай, то даныя са спадарожніка дапамогуць "прадказваць" узнікненне магнітных бур. У Беларусі гэту тэму пачалі адпрацоўваць на практыцы 4 гады таму.
Папярэдне запуск спадарожніка плануецца на канец снежня. Беларусь працягвае ўмацоўваць свае пазіцыі ў касмічнай галіне.