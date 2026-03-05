3.74 BYN
2.90 BYN
3.37 BYN
"Патрыёты Беларусі" павіншавалі жанчын у пансіянаце "Камфортнае жыццё" з надыходзячым святам
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Напярэдадні 8 Сакавіка віншаванні гучаць па ўсёй краіне. У сацыяльным пансіянаце "Камфортнае жыццё" Мінскага раёна ўдзельнікі грамадскага аб'яднання "Патрыёты Беларусі" павіншавалі жанчын пажылога ўзросту, а таксама дзяўчат з абмежаванымі магчымасцямі з надыходзячым Жаночым днём.
Ініцыятыва ў рамках дабрачыннага праекта "Побач з намі". У праграме - майстар-класы ад візажыстаў і стылістаў, падарункі ад неабыякавых беларусаў, а таксама тэматычны канцэрт.
Праект "Побач з намі" існуе ўжо парадку 6 гадоў. Гэта ў першую чаргу пра душу і ўвагу. Ён накіраваны на дапамогу сацыяльна-ўразлівым пластам насельніцтва Беларусі.