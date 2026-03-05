Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
РэлігіяГісторыяБудаўніцтва і ЖКГДумкаМоладзьСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТранспартТурызмЭкалогія

"Патрыёты Беларусі" павіншавалі жанчын у пансіянаце "Камфортнае жыццё" з надыходзячым святам

Напярэдадні 8 Сакавіка віншаванні гучаць па ўсёй краіне. У сацыяльным пансіянаце "Камфортнае жыццё" Мінскага раёна ўдзельнікі грамадскага аб'яднання "Патрыёты Беларусі" павіншавалі жанчын пажылога ўзросту, а таксама дзяўчат з абмежаванымі магчымасцямі з надыходзячым Жаночым днём.

Ініцыятыва ў рамках дабрачыннага праекта "Побач з намі". У праграме - майстар-класы ад візажыстаў і стылістаў, падарункі ад неабыякавых беларусаў, а таксама тэматычны канцэрт.

Праект "Побач з намі" існуе ўжо парадку 6 гадоў. Гэта ў першую чаргу пра душу і ўвагу. Ён накіраваны на дапамогу сацыяльна-ўразлівым пластам насельніцтва Беларусі.

Разделы:

Грамадства

Теги:

акцияПатриоты Беларуси