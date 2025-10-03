3.69 BYN
Пазнач сябе ў цемры. ДАІ ўзмацніла кантроль за "невідзімкамі"
Аўтар:Алёна Ляшкевіч
У Беларусі за верасень у ДТЗ загінулі 17 чалавек. І гэта толькі так званыя ўразлівыя ўдзельнікі дарожнага руху - веласіпедысты, самакатчыкі і пешаходы. Супрацоўнікі ДАІ з-за гэтага ўзмацнілі кантроль на дарогах. За з'яўленне ў цемры неабазначаным, можна заплаціць штраф.
Журналісты "Першага інфармацыйнага" пабывалі ў рэйдзе з экіпажам спецпадраздзялення "Страла".
Сустрэць інспектараў у найбліжэйшыя дні можна амаль ля ўсіх пешаходных пераходах, на трасах, у вёсках (падрабязнасці ў відэа).