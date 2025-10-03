Пазнач сябе ў цемры. ДАІ ўзмацніла кантроль за "невідзімкамі"

У Беларусі за верасень у ДТЗ загінулі 17 чалавек. І гэта толькі так званыя ўразлівыя ўдзельнікі дарожнага руху - веласіпедысты, самакатчыкі і пешаходы. Супрацоўнікі ДАІ з-за гэтага ўзмацнілі кантроль на дарогах. За з'яўленне ў цемры неабазначаным, можна заплаціць штраф.