Пазнач сябе ў цемры. ДАІ ўзмацніла кантроль за "невідзімкамі"

У Беларусі за верасень у ДТЗ загінулі 17 чалавек. І гэта толькі так званыя ўразлівыя ўдзельнікі дарожнага руху - веласіпедысты, самакатчыкі і пешаходы. Супрацоўнікі ДАІ з-за гэтага ўзмацнілі кантроль на дарогах. За з'яўленне ў цемры неабазначаным, можна заплаціць штраф.

Журналісты "Першага інфармацыйнага" пабывалі ў рэйдзе з экіпажам спецпадраздзялення "Страла".

Сустрэць інспектараў у найбліжэйшыя дні можна амаль ля ўсіх пешаходных пераходах, на трасах, у вёсках (падрабязнасці ў відэа).

