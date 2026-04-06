Першы раўнд перамоў ЗША і Ірана запланаваны на 10 красавіка
Чалавецтва спынілася на краі прорвы за паўтары гадзіны да моманту, які мог стаць фатальным. ЗША і Іран абвясцілі аб двухтыднёвым перамір'і, пры гэтым кожны з бакоў заявіў пра сваю перамогу.
Згодна з паведамленнямі СМІ, спыненне агню стала магчымым дзякуючы намаганням Пакістана і Кітая, якія да апошняга моманту заклікалі бакі да разважлівасці.
ЗША і Іран узгаднілі двухтыднёвае спыненне агню
Разважлівасць нарэшце перамагла! Літаральна за паўтары гадзіны да заканчэння тэрміна ўльтыматума Трампа, калі амерыканскія бамбардзіроўшчыкі ўжо былі ў паветранай прасторы Блізкага Усходу, прэзідэнт ЗША абвясціў аб двухтыднёвым спыненні агню. Паводле яго словаў, рашэнне прынята пасля кантактаў з пакістанскім бокам і пры ўмове адкрыцця Армузскага праліва. Трамп таксама адзначыў, што Штаты ўжо дасягнулі і перасягнулі ўсе ваенныя цэлі, і назваў 10-пунктную прапанову Ірана рабочай асновай для перамоў. Безумоўна, такая заява выклікала станоўчую рэакцыю па ўсім свеце (больш падрабязна - глядзіце відэа).