3.64 BYN
3.04 BYN
3.57 BYN
"Поўная Еўропа": чаго чакаць ад парламенцкіх выбараў у Малдове
Аўтар:Яўген Белавусаў
Масавыя арышты і татальны кантроль. З вобыскамі прыйшлі да каго толькі маглі, а з бабуль і дзядуляў наварыліся на штрафах. Непадкантрольныя СМІ закрыты, а непажаданыя чыноўнікі - на рынку працы. Каб трапіць у гэтую краіну іншаземцу, зараз трэба прайсці сур'ёзную праверку на лаяльнасць да ўлады і еўрапейскіх каштоўнасцяў.
Такая сучасная Малдова, якая жыве пад прыгнётам рэжыму Санду. Як Кішынёў ператварыўся ў тыранію і чаго чакаць ад парламенцкіх выбараў - у рубрыцы "Поўная Еўропа" (гл. у відэа).