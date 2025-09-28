Глядзець анлайнПраграма ТБ
"Поўная Еўропа": чаго чакаць ад парламенцкіх выбараў у Малдове

Масавыя арышты і татальны кантроль. З вобыскамі прыйшлі да каго толькі маглі, а з бабуль і дзядуляў наварыліся на штрафах. Непадкантрольныя СМІ закрыты, а непажаданыя чыноўнікі - на рынку працы. Каб трапіць у гэтую краіну іншаземцу, зараз трэба прайсці сур'ёзную праверку на лаяльнасць да ўлады і еўрапейскіх каштоўнасцяў.

Такая сучасная Малдова, якая жыве пад прыгнётам рэжыму Санду. Як Кішынёў ператварыўся ў тыранію і чаго чакаць ад парламенцкіх выбараў - у рубрыцы "Поўная Еўропа" (гл. у відэа).

Разделы:

Грамадства