3.82 BYN
2.77 BYN
3.21 BYN
Прадстаўнікі грамадскасці і моладзь ушанавалі памяць ахвяр генацыду ў Борках
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Памяць ахвяр генацыду ўшанавалі 15 чэрвеня ў вёсцы Боркі Кіраўскага раёна. 15 чэрвеня 1942 года фашысты знішчылі тут звыш 2 тыс. мірных жыхароў, у тым ліку навакольных вёсак - старых, жанчын і дзяцей.
У жывых тады засталіся ўсяго 38 чалавек. Сёння да мемарыяла спаленых вёсак прыйшлі прадстаўнікі грамадскасці, моладзь. Да гранітных пліт з імёнамі загінуўшых леглі жывыя кветкі.
"Мы не перажывалі вайну, але мая мама распавядала пра яе. Многія едуць ушанаваць памяць загінуўшых", - падзялілася адна з удзельніц мітынгу-рэквіема ў Борках.
Усяго ўсталявана звыш сотні спаленых у гады Вялікай Айчыннай вайны вёсак Магілёўскай вобласці. Іх назвы ўшанаваны на гранітных плітах мемарыяла, а таксама больш за 600 імёнаў і прозвішчаў загінуўшых.