Пуцёўка ў лета: педагагічныя атрады прыступілі да працы ў Мінскай вобласці

Амаль тры сотні студэнцкіх атрадаў - а гэта больш за 4 тыс. юнакоў і дзяўчат - працуюць сёлета ў Мінскай вобласці. Задзейнічана моладзь і ў адным з дзіцячых загарадных лагераў Мінскага раёна. Маладыя выхавальнікі прадумваюць для дзяцей насычаную праграму, праводзяць інтэрактыўныя гульні і спартыўныя спаборніцтвы.

"У лагеры "Галактыка" я ўжо другі раз. Па адукацыі я трэнер па мастацкай гімнастыцы, таму першы месяц лета стабільна прысвячаю працы з дзецьмі. Для мяне гэта не проста прафесія, а сапраўднае прызначэнне. Я шчыра люблю сваю справу і атрымліваю вялікае задавальненне ад зносін са сваімі выхаванцамі".

"У лагеры "Галактыка" працуе наш студэнцкі педагагічны атрад у складзе 10 чалавек. У асноўным стаіць задача - быць выхавальнікам, праводзіць атрадныя мерапрыемствы. Я аформлена як педагог-арганізатар і мая задача - праводзіць маштабныя культурна-масавыя мерапрыемствы. Каманда складаецца з практыкуючых педагогаў - моладзі да 31-го года, хоць ёсць і пачаткоўцы. Нашы студэнцкія атрады прадстаўляюць Мінскую вобласць на рэспубліканскіх мерапрыемствах, на розных злётах - гэта ўжо дастатова вопытныя людзі".