Рэспубліканскі суботнік пройдзе ў Беларусі 25 кастрычніка

Самы маштабны Рэспубліканскі суботнік адбудзецца ўжо 25 кастрычніка.

Вядома, што палова заробленых у гэты дзень сродкаў будзе накіравана на будаўніцтва сталічнага Нацыянальнага гістарычнага музея і стварэнне яго сталай экспазіцыі. Другую частку аблвыканкамы і Мінскі гарвыканкам накіруюць на фінансаванне мясцовых праектаў.

Далучыцца да працоўнай ініцыятывы могуць усе ахвочыя. У ЖКГ гарантуюць: інвентар знойдзецца для ўсіх.

