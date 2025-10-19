3.73 BYN
Рэспубліканскі суботнік пройдзе ў Беларусі 25 кастрычніка
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Самы маштабны Рэспубліканскі суботнік адбудзецца ўжо 25 кастрычніка.
Вядома, што палова заробленых у гэты дзень сродкаў будзе накіравана на будаўніцтва сталічнага Нацыянальнага гістарычнага музея і стварэнне яго сталай экспазіцыі. Другую частку аблвыканкамы і Мінскі гарвыканкам накіруюць на фінансаванне мясцовых праектаў.
Далучыцца да працоўнай ініцыятывы могуць усе ахвочыя. У ЖКГ гарантуюць: інвентар знойдзецца для ўсіх.