Роўны доступ у любым пункце: дэпутаты Беларусі абмеркавалі павышэнне якасці паслуг сувязі
У найбліжэйшыя 10 гадоў у Беларусі разлічваюць падвоіць інфраструктуру сотавай сувязі. Колькасць базавых станцый павінна наблізіцца да 80 тыс. Гэта дазволіць значна палепшыць якасць сувязі.
Сёння гэта адзін з самых папулярных запытаў грамадзян - забеспячэнне належнай якасці паслуг. Быць заўсёды на сувязі ў асобных рэгіёнах вельмі праблематычна.
Парламентарыі 1 кастрычніка абмеркавалі актуальныя пытанні павышэння якасці паслуг і эфектыўнасці іх аказання. Тым больш развіццё інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій і інфраструктуры напрамую ўплывае на павышэнне прадукцыйнасці і эфектыўнасці работы, гарантуе эканамічны рост і бяспеку дзяржавы.
Дэпутаты адзначылі, што заканадаўчая база ў гэтай сферы ёсць. Важна і надалей аператыўна рэагаваць на запыты людзей, садзейнічаць укараненню новых тэхналогій (гл. у відэа).