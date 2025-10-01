Роўны доступ у любым пункце: дэпутаты Беларусі абмеркавалі павышэнне якасці паслуг сувязі

У найбліжэйшыя 10 гадоў у Беларусі разлічваюць падвоіць інфраструктуру сотавай сувязі. Колькасць базавых станцый павінна наблізіцца да 80 тыс. Гэта дазволіць значна палепшыць якасць сувязі.



Сёння гэта адзін з самых папулярных запытаў грамадзян - забеспячэнне належнай якасці паслуг. Быць заўсёды на сувязі ў асобных рэгіёнах вельмі праблематычна.

