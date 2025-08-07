3.69 BYN
Рынак працы ў Беларусі. Зумеры выбіраюць высокую зарплату і камфорт, бумеры - стабільнасць
Рынак працы Беларусі не стаіць на месцы. Складаней за ўсё шукаць працу ў сферах маркетынгу і рэкламы, інфармацыйных тэхналогій, а таксама адміністратарам - да 20 рэзюмэ на вакансію.
У цэлым на рынку працы захоўваецца высокая актыўнасць сушукальнікаў і наймальнікаў - нягледзячы на летні перыяд колькасць рэзюмэ ў ліпені вырасла на траціну, колькасць вакансій - амаль на 15 %.
Сучасная моладзь трансфармуе рынак працы. Так, зумеры пры пошуку працы выбіраюць камфорт, навучанне, для іх вельмі важны брэнд кампаніі, а вядуць перамовы праз месенджэры.
Старэйшае пакаленне - за стабільнасць, асабістыя зносіны ў калектыве, асабісты ўклад у агульныя задачы. Працягваецца актыўнае ўкараненне нейрасетак. Так, штучны інтэлект выкарыстоўваюць 42 % рэспандэнтаў.