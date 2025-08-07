Рынак працы ў Беларусі. Зумеры выбіраюць высокую зарплату і камфорт, бумеры - стабільнасць

Сучасная моладзь трансфармуе рынак працы. Так, зумеры пры пошуку працы выбіраюць камфорт, навучанне, для іх вельмі важны брэнд кампаніі, а вядуць перамовы праз месенджэры.



Старэйшае пакаленне - за стабільнасць, асабістыя зносіны ў калектыве, асабісты ўклад у агульныя задачы. Працягваецца актыўнае ўкараненне нейрасетак. Так, штучны інтэлект выкарыстоўваюць 42 % рэспандэнтаў.