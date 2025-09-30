Сацустановы Беларусі атрымалі новыя аўтамабілі для маларухомых грамадзян

"Гэтыя аўтамабілі выраблены на базе шасі МАЗ і з'яўляюцца спецыялізаваным аўтамабілем па перавозцы маларухомай часткі нашага насельніцтва. Яны выкананыя ў камплектацыі 9 + 2 + 1, гэта значыць 9 пасажыраў, 2 інваліды-калясачнікі з поўнай пагрузкай і плюс 9 пасажыраў. Аўтамабіль адпавядае ўсім патрабаванням бяспекі, камфартабельнасці для перавозкі пасажыраў".

"Гэта ўнікальныя ўзоры, таму што ў іх прадугледжаны і спецыяльны пад'ёмнік для чалавека з інваліднасцю. Ён можа на інваліднай калясцы змясціцца ў сам аўтамабіль. Мы кожны год працуем над якасцю тэхнічных параметраў і характарысатык аўтамабіляў, якія вырабляюцца непасрэдна для сістэмы сацыяльнай абароны. Тая работа, якую мы праводзім з холдынгам "БЕЛАЎТАМАЗ", прадпрыемствам "Брэстмаш", яна дарагога каштуе".