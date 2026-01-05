Селекцыя і геаінфармацыйныя сістэмы: 42 спецыялістам прызначаны гранты Прэзідэнта Беларусі

У Беларусі нязменна падтрымліваюць навуковыя, адукацыйныя, творчыя і інавацыйныя праекты, якія могуць аказаць сур'ёзны станоўчы ўплыў на развіццё эканомікі, культуры і медыцыны. На падтрымку таленавітых спецыялістаў у прыярытэтных для краіны кірунках нацэлены прэзідэнцкія гранты. На 2026 год яны прызначаны 42 спецыялістам.