Шэсць вітрын па ліку абласцей на выставе ў Маскве расказваюць пра выгнанне фашыстаў з БССР

Аўтар:Рэдакцыя news.by
Яны набліжалі Перамогу. Аб тым, як праходзіла жыццё беларускіх партызан і падпольшчыкаў, расказвае выстава ў беларускім павільёне ВДНГ, якая працягвае працаваць у Маскве.
Праект прымеркаваны да 80-годдзя перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне і расказвае хроніку вызвалення Беларусі. Шэсць вітрын па ліку абласцей, дзе кожная праз архіўныя фатаграфіі і арыгінальныя экспанаты нясе сваю гісторыю вызвалення і барацьбы з нямецка-фашысцкімі захопнікамі.
Цэнтральнае месца ў экспазіцыі займае макет будынка Рэйхстага ў Берліне з паднятым над яго купалам чырвоным сцягам - сімвал пераможнага заканчэння Вялікай Айчыннай вайны ў 1945-м. Знаёміць наведвальнікаў з хронікай вызвалення Беларусі выстава будзе да канца верасня.