Свята хлеба, працы і любові да роднай зямлі - "Дажынкі-2025" прайшлі ў Лельчыцах
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Фестываль-кірмаш працаўнікоў сяла Гомельскай вобласці "Дажынкі-2025" сёння сустрэў гарадскі пасёлак Лельчыцы. З размахам, па-народнаму цяпло і з душой цэнтр усходняга Палесся прымаў герояў уборачнай гарачай пары.
Свята хлеба, працы і любові да роднай зямлі. Лепшых хлебаробаў адзначылі заслужанымі ўзнагародамі. Уклад Гомельскай вобласці ў агульнарэспубліканскі каравай - больш за мільён тон збожжа. Са святам аграрыяў Гомельскай вобласці павіншаваў Прэзідэнт.