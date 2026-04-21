Тэматычнае пасяджэнне Савета па ўстойлівым развіцці прайшло напярэдадні 40-годдзя аварыі на ЧАЭС
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Напярэдадні 40-годдзя з дня аварыі на Чарнобыльскай АЭС у Мінску прайшло тэматычнае пасяджэнне Савета па ўстойлівым развіцці. Паводле слоў арганізатараў, мерапрыемства заклікана, з аднаго боку, аддаць даніну памяці людзям, якія ліквідавалі наступствы аварыі, а з другога - абмеркаваць унёсак гэтых намаганняў ва ўстойлівае развіццё як самога рэгіёна, так і свету ў цэлым.
У пасяджэнні прынялі ўдзел кіраўнік МЗС Беларусі, міністр энергетыкі, кіраўніцтва шэрагу прадпрыемстваў і прадстаўнікі розных міжнародных арганізацый - ААН, МАГАТЭ і СНД.