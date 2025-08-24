Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
РэлігіяГісторыяБудаўніцтва і ЖКГАрміяМоладзьСям'я і дзеціАдукацыяДумкаТранспартТурызмЭкалогія

Цэны на садавінагародніную прадукцыю ў міжсезонны перыяд зафіксуюць

Парадку 149 тыс. т садавінагароднінай прадукцыі сёлета закладуць у стабфонды краіны. У параўнанні з мінулым міжсезонным перыядам, аб'ёмы агракультур павялічылі на 22 %. Так, напрыклад, стабілізацыйныя фонды па бульбе прыраслі ледзь больш як на 25 %.

Зборка другога хлеба стартавала ва ўсіх абласцях Беларусі. Аграрыі ўбралі больш як 20 тыс. т бульбы. Тэмпы набіраюць абароты, а ўраджайнасць перавышае леташнюю. Агульны ж план уборкі бульбы ў бягучым годзе складзе 22 тыс. гектараў.