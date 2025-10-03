Глядзець анлайнПраграма ТБ
Туман, невялікія дажджы і да +17°С чакаецца ў Беларусі 4 кастрычніка

Туман і да плюс 17°С чакаецца ў Беларусі 4 кастрычніка, паведамілі ў Рэспубліканскім цэнтры па гідраметэаралогіі, кантролі радыеактыўнага забруджвання і маніторынгу навакольнага асяроддзя.

4 кастрычніка будзе пахмурна з распагоджаннямі. Месцамі пройдуць невялікія дажджы. У начныя і ранішнія гадзіны ў асобных раёнах чакаецца слабы туман. Вецер усходні, паўднёва-ўсходні, уначы слабы, днём 3-8 м/с.

Тэмпература паветра ўначы складзе 1-6 градусаў са знакам плюс, месцамі па паўночным захадзе - замаразкі да мінус 2. Днём паветра прагрэецца да плюс 10-15 градусаў, па паўднёвым усходзе будзе да плюс 17.

