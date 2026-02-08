3.73 BYN
У 2026 годзе паміж Мінскам і гарадамі-спадарожнікамі могуць пачаць курсіраваць электробусы
У Беларусі ў 2026 годзе абновяць 10 % пасажырскага транспарту. Таксама разглядаецца магчымасць арганізацыі прыгарадных і міжгародніх перавозак пасажыраў электробусамі.
Пакуль прапрацоўваюцца два варыянты: паміж Мінскам і Фаніпалем, а таксама паміж Мінскам і Смалявічамі. Старт будзе залежаць ад таго, калі вытворцы прэзентуюць сертыфікаваную мадэль электратранспарту.
Андрэй Гладкі, начальнік упраўлення Міністэрства транспарту і камунікацый Беларусі:
"Падрыхтавана адпаведная канцэпцыя, ідзе тэхніка-эканамічнае абгрунтаванне, у тым ліку і набыццё электробусаў, будаўніцтва зарадных станцый, маршруты адпрацоўваюцца. Таму спадзяюся, што ў 2026 годзе будзе дадзены старт такім праектам, якія дазволяць забяспечыць перавозкі пасажыраў паміж горадам Мінскам і асобнымі гарадамі-спадарожнікамі з выкарыстаннем электробусаў".
У канцы 2025 года ўрад зацвердзіў дзяржпраграму "Транспарт Беларусі" на найбліжэйшыя 5 гадоў. Сярод прыярытэтаў - паляпшэнне якасці транспартнага абслугоўвання насельніцтва, развіццё зносін паміж Мінскам і гарадамі-спадарожнікамі.