3.75 BYN
2.85 BYN
3.37 BYN
У Беларусі адобрылі законапраект "Аб пітным водазабеспячэнні і водаадвядзенні"
У Беларусі ўзмоцняць кантроль за якасцю пітной вады для насельніцтва. 27 лютага сенатары на пасяджэнні сесіі Савета Рэспублікі адобрылі законапраект "Аб пітным водазабеспячэнні і водаадвядзенні".
Сярод ключавых навацый дакумента - стварэнне дзяржаўнага рэестру, які будзе змяшчаць звесткі аб колькасці, месцазнаходжанні, стане сістэм водазабеспячэння і водаадвядзення, а таксама аб'ёмах пітной вады і яе адпаведнасці нарматывам бяспекі. Таксама законапраект вызначае паўнамоцтвы розных дзяржорганаў у сферы пітнога водазабеспячэння і водаадвядзення.
У выканкамаў з'явіцца магчымасць самім вызначаць арганізацыі, якія будуць аказваць паслугі па водазабеспячэнні і водаадвядзенні. За гэтымі арганізацыямі таксама будзе замацаваны абавязак забяспечваць падтрыманне рэзерваў пітной вады і прыёму сцёкавых вод.