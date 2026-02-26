Глядзець анлайнПраграма ТБ
У Беларусі адобрылі законапраект "Аб пітным водазабеспячэнні і водаадвядзенні"

У Беларусі ўзмоцняць кантроль за якасцю пітной вады для насельніцтва. 27 лютага сенатары на пасяджэнні сесіі Савета Рэспублікі адобрылі законапраект "Аб пітным водазабеспячэнні і водаадвядзенні".

Сярод ключавых навацый дакумента - стварэнне дзяржаўнага рэестру, які будзе змяшчаць звесткі аб колькасці, месцазнаходжанні, стане сістэм водазабеспячэння і водаадвядзення, а таксама аб'ёмах пітной вады і яе адпаведнасці нарматывам бяспекі. Таксама законапраект вызначае паўнамоцтвы розных дзяржорганаў у сферы пітнога водазабеспячэння і водаадвядзення.

У выканкамаў з'явіцца магчымасць самім вызначаць арганізацыі, якія будуць аказваць паслугі па водазабеспячэнні і водаадвядзенні. За гэтымі арганізацыямі таксама будзе замацаваны абавязак забяспечваць падтрыманне рэзерваў пітной вады і прыёму сцёкавых вод.

