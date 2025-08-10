3.72 BYN
У Беларусі памяняўся парадак працэдуры дзяржзакупкі з адной крыніцы ў электронным фармаце
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Беларусі зменены парадак правядзення працэдуры дзяржзакупкі з адной крыніцы, а менавіта папяровы фармат змяняецца на электронны. Гэта прадугледжана адпаведнай пастановай Савета Міністраў, якая ўступіла ў сілу 10 жніўня.
Пра навацыі расказалі ў Міністэрстве антыманапольнага рэгулявання і гандлю. Новыя падыходы дазваляюць павысіць празрыстасць і галоснасць дзяржзакупак, таксама на лічбавай пляцоўцы ўдзельнічаць у працэдурах можа большая колькасць кампаній.
Паводле пастановы, гандлёвымі пляцоўкамі для правядзення працэдур закупак з адной крыніцы вызначаны Нацыянальны цэнтр маркетынгу і Беларуская ўніверсальная таварная біржа.