У Беларусі працуюць прафсаюзныя грамадскія прыёмныя па пытаннях на спажывецкім рынку
У прафсаюзы з пачатку 2025 года паступіла каля 200 зваротаў па пытаннях на спажывецкім рынку. Колькасць зваротаў паказвае, што сітуацыя на рынку тавараў і паслуг стабільная.
А адзінкавыя праблемныя выпадкі атрымліваецца аператыўна вырашыць, у тым ліку пры дапамозе прафсаюзных грамадскіх прыёмных. Звярнуцца можна кожны чацвер. 7 жніўня - ва ўсіх абласных цэнтрах, у тым ліку ў Мінску да 20:30.
Акрамя асабістага прыёму, заўвагі і прапановы можна адправіць анлайн і па тэлефоне. Сярод пытанняў, што паступаюць у прафсаюзы, - наяўнасць і якасць тавараў, рэалізацыя пратэрмінаванай прадукцыі ў асобных гандлёвых пунктах, асартымент і праца магазінаў і аўтакрам у сельскай мясцовасці. Дарэчы, звароты па пытаннях цэнаўтварэння адзінкавыя.
Ніводны зварот не застаецца без увагі, спецыялісты разбіраюцца з кожнай канкрэтнай сітуацыяй, як правіла, з выездам на месца.