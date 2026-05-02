У Беларусі стартаваў купальны сезон
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Беларусі адкрыты купальны сезон. Усяго ў 2026 годзе падрыхтавана больш за 500 абсталяваных месцаў для адпачынку ля вады.
Асаблівая ўвага - бяспецы грамадзян. Спецыялісты Асвода і МНС праводзяць прафілактычныя рэйды на вадзе, а таксама гатовыя аператыўна аказаць дапамогу грамадзянам пры неабходнасці. У Беларусі ў гэтым сезоне ў месцах масавага адпачынку за бяспекай будуць сачыць 340 выратавальных аб'ектаў.
Купальны сезон у Беларусі прадоўжыцца да 30 верасня.