У Беларусі стартаваў купальны сезон

У Беларусі адкрыты купальны сезон. Усяго ў 2026 годзе падрыхтавана больш за 500 абсталяваных месцаў для адпачынку ля вады.

Асаблівая ўвага - бяспецы грамадзян. Спецыялісты Асвода і МНС праводзяць прафілактычныя рэйды на вадзе, а таксама гатовыя аператыўна аказаць дапамогу грамадзянам пры неабходнасці. У Беларусі ў гэтым сезоне ў месцах масавага адпачынку за бяспекай будуць сачыць 340 выратавальных аб'ектаў.

Купальны сезон у Беларусі прадоўжыцца да 30 верасня.

