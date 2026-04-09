У Беларусі створаць адзіную лічбавую платформу для аказання турпаслуг
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Беларусі створаць адзіную лічбавую платформу для аказання турпаслуг. Усе аб'екты, якія з'яўляюцца пунктамі прыцягнення турыстаў, будуць узаемазвязаныя, каб вырашыць комплекс пытанняў: ад куплі білета да пабудовы маршруту. Для гэтага важная скаардынаваная праца рэгіёнаў і розных ведамстваў.
Акрамя таго, адна з важных задач - прыцягненне прыватных інвестыцый у сферу турызму. Стаўка робіцца на нацыянальных інвестараў, якія не ставяць перад сабой мэту толькі атрымаць прыбытак, а з'яўляюцца носьбітамі культуры і традыцый, а таксама адраджаюць гістарычныя месцы.