У Беларусі выканана тысячная кахлеарная імплантацыя

У Беларусі вярнулі магчымасць чуць ужо тысячы чалавек праз кахлеарныя імплантацыі. Слых, як гавораць урачы, - адзінае пачуццё, якое медыцына здольная вярнуць хірургічна. Зараз дзякуючы такім тэхналогіям гэта магчыма зрабіць.

Гісторыя маленькага Ільі пачалася ў Магілёве. Яшчэ ў радзільным доме западозрылі ў яго праблемы са слыхам і накіравалі ў РНПЦ оталарынгалогіі. З двух месяцаў хлопчык насіў слыхавы апарат і чакаў чаргі на кахлеарную імплантацыю. Зусім нядаўна ён стаў 1000-м пацыентам, якому яна была праведзена.