У ДМК паведамілі аб павелічэнні выпадкаў нелегальнага правозу буйных сум грошай

Адзін з апошніх выпадкаў адбыўся ў пункце пропуску "Брэст" з грамадзянкай Украіны. У якасці пасажыра аўтобуса яна прайшла па зялёным калідоры, маючы пры сабе 16 тыс. долараў і больш за 9 тыс. еўра. У выніку жанчына заплаціла штраф 5 базавых велічынь і пазбавілася сумы, якая перавысіла дазволеную.