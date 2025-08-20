Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
РэлігіяГісторыяБудаўніцтва і ЖКГАрміяМоладзьСям'я і дзеціАдукацыяДумкаТранспартТурызмЭкалогія

У Гродзенскай вобласці перапахавалі астанкі 25 салдат Рускай імператарскай арміі

У Гродзенскай вобласці ўрачыста перапахавалі астанкі 25 салдат Рускай імператарскай арміі. Яны загінулі каля аграгарадка Рацічы ў гады Першай сусветнай вайны. Тут 20-ты корпус Рускай арміі страціў больш як 3 тысячы чалавек.

Салдат выявілі падчас пошукавых прац вайскоўцы 52-га асобнага спецыялізаванага батальёна Міністэрства абароны Беларусі.

У памяць аб загінуўшых усталяваны гранітны крыж з п'едэсталам. Таксама недалёка ад Рацічаў у трох братэрскіх магілах пахавана 735 салдат.