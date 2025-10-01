3.65 BYN
У Мінскай вобласці ўзнагародзілі пераможцаў конкурсу на лепшы ветэранскі падворак
1 кастрычніка ў Беларусі адзначаюць Дзень пажылога чалавека. Толькі ў цэнтральным рэгіёне 280 тысяч грамадзян ва ўзросце больш за 65 гадоў. З іх 89 доўгажыхароў, якія дасягнулі стогадовага ўзросту.
Цёплую сустрэчу з ветэранамі сёння арганізавалі ў тэрытарыяльным цэнтры сацыяльнага абслугоўвання ў Бараўлянах. Прэзентавалі праекты, якія спрыяюць актыўнаму даўгалеццю. Тут жа ўдзельнікі абласнога конкурсу на лепшы ветэранскі падворак прадставілі свае раёны. На выставе здзіўлялі шчодрымі восеньскімі кошыкамі з садавіной і агараднінай, аўтарскай выпечкай, вырабамі хендмейд. Пераможцаў конкурсу - узнагародзілі.
На падворках ацэньвалі кветкавае афармленне, утульнасць і нацыянальны каларыт. Штогод конкурс на лепшы ветэранскі падворак аб'ядноўвае самых актыўных пажылых грамадзян.