У Мінскай вобласці ўзнагародзілі пераможцаў конкурсу на лепшы ветэранскі падворак

1 кастрычніка ў Беларусі адзначаюць Дзень пажылога чалавека. Толькі ў цэнтральным рэгіёне 280 тысяч грамадзян ва ўзросце больш за 65 гадоў. З іх 89 доўгажыхароў, якія дасягнулі стогадовага ўзросту.

Цёплую сустрэчу з ветэранамі сёння арганізавалі ў тэрытарыяльным цэнтры сацыяльнага абслугоўвання ў Бараўлянах. Прэзентавалі праекты, якія спрыяюць актыўнаму даўгалеццю. Тут жа ўдзельнікі абласнога конкурсу на лепшы ветэранскі падворак прадставілі свае раёны. На выставе здзіўлялі шчодрымі восеньскімі кошыкамі з садавіной і агараднінай, аўтарскай выпечкай, вырабамі хендмейд. Пераможцаў конкурсу - узнагародзілі.

На падворках ацэньвалі кветкавае афармленне, утульнасць і нацыянальны каларыт. Штогод конкурс на лепшы ветэранскі падворак аб'ядноўвае самых актыўных пажылых грамадзян.

Грамадства