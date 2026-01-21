У Мінску абсталявана 14 лыжных трас

Для аматараў актыўнага зімовага спорту лыжныя трасы рознай складанасці працуюць у кожным раёне Мінска.

Актыўны адпачынак для аматараў зімовых забаў у беларускай сталіцы. Працягласць лыжнай трасы ў парку 900-годдзя Мінска - больш як два кіламетры. Працуе і пункт праката інвентара. Трасы рознай складанасці - для дзяцей і дарослых. Снежную лакацыю ўжо паспелі выпрабаваць аматары зімовага спорту.