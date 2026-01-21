3.72 BYN
У Мінску абсталявана 14 лыжных трас
Для аматараў актыўнага зімовага спорту лыжныя трасы рознай складанасці працуюць у кожным раёне Мінска.
Зімовыя актыўнасці арганізаваны ва ўсіх раёнах Мінска
Актыўны адпачынак для аматараў зімовых забаў у беларускай сталіцы. Працягласць лыжнай трасы ў парку 900-годдзя Мінска - больш як два кіламетры. Працуе і пункт праката інвентара. Трасы рознай складанасці - для дзяцей і дарослых. Снежную лакацыю ўжо паспелі выпрабаваць аматары зімовага спорту.
Траса каля Чыжоўскага вадасховішча - папулярнае месца зімовага адпачынку ў жыхароў і госцяў мегаполіса. Дыстанцыю лыжнай магістралі ўкладвалі з дапамогай спецыяльнай тэхнікі. Для камфортнага адпачынку вечарам працуе дадатковае асвятленне.
Усяго ў Мінску абсталявана 14 лыжных трас. Іх агульная працягласць 25 кіламетраў. У сталіцы падрыхтавалі каля 30 каткоў і столькі ж хакейных каробак. Правесці актыўна час можна і на бяспечных цюбінгавых горках.