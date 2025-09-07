Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
РэлігіяГісторыяБудаўніцтва і ЖКГАрміяМоладзьСям'я і дзеціАдукацыяДумкаТранспартТурызмЭкалогія

У Мінску ўшанавалі памяць ахвяр блакады Ленінграда

872 дні мужнасці, голаду і жахаў вайны. 8 верасня - Дзень памяці ахвяр блакады Ленінграда. У Мінску на плошчы Перамогі прайшоў сімвалічны мітынг-рэквіем.

Сведкі страшных падзей, моладзь і школьнікі сабраліся ля Вечнага агню, каб ушанаваць хвілінай маўчання памяць усіх, хто пацярпеў у гады ваеннага ліхалецця. Да абеліска і пастамента "Горад-герой Ленінград" удзельнікі ўсклалі кветкі.

8 верасня маршрут памяці нашчадкаў Перамогі звыклы. У крыпце храма-помніка ў гонар Усіх Святых прагучала малітва за супакаенне ахвяр і герояў Вялікай Айчыннай вайны. Дарэчы, у Мінску зараз пражываюць менш за 70 чалавек, якія вытрымалі блакаду Ленінграда.