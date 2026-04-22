У вясновы прызыў на тэрміновую ваенную службу адправяцца амаль 10 тыс. чалавек
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Беларусі на тэрміновую ваенную службу адправяцца амаль 10 тыс. чалавек. З 23 красавіка ў краіне пачынаецца планавая адпраўка ў армію.
У першы дзень адпраўкі шэрагі сіл спецыяльных аперацый Мінскай ваеннай камендатуры, 72-га Гвардзейскага аб'яднанага навучальнага цэнтра, 361-й базы аховы і абслугоўвання, а таксама органаў памежнай службы папоўняць каля 1 тыс. прызыўнікоў.
Для праходжання службы ў рэзерве плануецца накіраваць каля 600 чалавек. Ваенную прысягу навабранцы прымуць 23 мая.