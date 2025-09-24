Глядзець анлайнПраграма ТБ
Удзельнікі II Форуму блогераў падзяліліся эмоцыямі пасля першага дня знаходжання ў Ваеннай акадэміі

У Мінску стартаваў II Форум блогераў. Ён сабраў каля сотні медыйных персон Беларусі. Лакацыя мерапрыемства была выбрана самая неадназначная - Ваенная акадэмія.

Пэўна, сёння на кожную свабодную хвілінку ў рабочым графіку не прэтэндуе ні спорт, ні хобі, бо пастаяннае спажыванне кантэнту - гэта ўжо вызначана новы лайфстайл. Зараз беларускія блогеры, разумеючы важнасць інфапраўды, змяняюць свой гламурны лофт на казармы і ваенную форму (падрабязней глядзіце ў відэа).

