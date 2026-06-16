Усе пацярпелыя ад удару дрона ў Бранскай вобласці беларусы эвакуіраваны на радзіму

"Эвакуацыя нашых грамадзян - і маленькіх дзяцей, і дарослых - была пачата сёння з самай раніцы, калі дазволіла абстаноўка і стан іх здароўя. На гэты момант эвакуіравана 6 пацярпелых. З іх два цяжкія (адзін дзіця і адзін дарослы) і чатыры чалавекі ў стане рознай ступені цяжкасці, але не цяжкія. Хлопчыку, які знаходзіцца ў цяжкім стане, учора вечарам змяшанай брыгадай, у якую ўваходзілі спецыялісты з Масквы, Бранска, Рэспублікі Беларусь, правялі аперацыю. Калегіяльна было прынята рашэнне, што іх можна эвакуіраваць. У сувязі з гэтым раніцай пачалася эвакуацыя".