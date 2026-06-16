Усіх пацярпелых падчас атакі на аўтобус у Бранскай вобласці адправілі ў Беларусь

Як стала вядома, дзіця, якое знаходзіцца ў цяжкім стане, ноччу прааперавалі. Яго транспартуюць дадому на апаратнай падтрымцы. Усе астатнія ў свядомасці і ўжо адчуваюць сябе лепш. Нягледзячы на асколкавыя раненні, прагнозы станоўчыя. Будзе праведзена рэабілітацыя - як медыцынская, так і сацыяльная. Паводле прагнозаў вядучага хірурга Галоўнага ваенна-клінічнага медыцынскага цэнтра Узброеных Сіл Беларусі, усе дзеці вернуцца да звычайнага паўсядзённага жыцця.

Паведамляецца, што ў выніку ўдару ВСУ загінула цяжарная жонка трэнера. Яна, паводле некаторых даных, павінна была ехаць у аўтобусе разам са сваёй дачкой, але дзяўчынка напярэдадні зламала нагу. Усяго пацярпелі восем чалавек, уключаючы шасцёх юных спартсменаў. Аўтобус дзіцяча-юнацкай спартыўнай школы Рэчыцы накіроўваўся ў Геленджык.