3.75 BYN
2.85 BYN
3.35 BYN
Вальфовіч: БІСД даказаў на практыцы свой статус вядучай беларускай фабрыкі думкі
Беларускі інстытут стратэгічных даследаванняў даказаў на практыцы свой статус вядучай беларускай фабрыкі думкі, зазначыў на сустрэчы з калектывам дзяржсакратар Савета бяспекі Аляксандр Вальфовіч.
Ён падкрэсліў, што БІСД шмат у чым з'яўляецца ўнікальнай арганізацыяй, якая выпрацоўвае ключавыя наратывы дзяржаўнай палітыкі. І, як прыклад, эксперты інстытута прымаюць непасрэдны ўдзел у распрацоўцы найважнейшых нарматыўных прававых актаў і дактрын, якія вызначаюць контуры палітыкі Беларусі ў розных сферах гарантавання нацыянальнай бяспекі. Нягледзячы на гэта, Аляксандр Вальфовіч прапанаваў інстытуту пашырыць спектр задач.
Беларускі інстытут стратэгічных даследаванняў нядаўна адзначыў 7 гадоў з дня свайго стварэння. Сёння яго эксперты паспяхова выступаюць на знакавых міжнародных форумах і ўзаемадзейнічаюць з фабрыкамі думак дружалюбных краін на пляцоўках ШАС, СНД або АДКБ і іншых арганізацый.