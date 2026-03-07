Глядзець анлайнПраграма ТБ
Валожын - горад, у якім векавыя традыцыі пераплятаюцца з маштабным абнаўленнем

У Валожыне векавыя традыцыі пераплятаюцца з сучасным рытмам і маштабным абнаўленнем гарадскога асяроддзя. Сёння гэта ідэальнае месца жыцця для 10 тыс. чалавек.

Гэта маладыя сем'і і адданае малой радзіме мудрае пакаленне. Ніна Бобрык, навуковы супрацоўнік Валожынскага краязнаўчага музея, - легендарная асоба для Валожына. Чвэрць стагоддзя яна прысвяціла адукацыі дзяцей. Хоць ужо і на заслужаным адпачынку, з навуковым падыходам засцерагае гісторыю і развівае турыстычны патэнцыял роднага горада (гл. відэа).

Разделы:

ГрамадстваТурызм