Ветэран пагранслужбы Васіль Даўжонак адзначыў 100-гадовы юбілей

20 кастрычніка 100-гадовы юбілей адзначае ветэран-пагранічнік, удзельнік Вялікай Айчыннай вайны, палкоўнік у адстаўцы Васіль Даўжонак. З ваенным аркестрам, кветкамі, падарункамі і самымі цёплымі віншаваннямі ў госці да юбіляра прыйшлі пагранічнікі.

Старшыня Дзяржпагранкамітэта зачытаў віншавальны адрас ад Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі і ўручыў юбіляру нагрудны знак. Таксама ветэрану прысвоілі званне "Ганаровы пагранічнік органаў пагранічнай службы".

Грамадства