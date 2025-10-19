3.70 BYN
Ветэран пагранслужбы Васіль Даўжонак адзначыў 100-гадовы юбілей
Аўтар:Рэдакцыя news.by
20 кастрычніка 100-гадовы юбілей адзначае ветэран-пагранічнік, удзельнік Вялікай Айчыннай вайны, палкоўнік у адстаўцы Васіль Даўжонак. З ваенным аркестрам, кветкамі, падарункамі і самымі цёплымі віншаваннямі ў госці да юбіляра прыйшлі пагранічнікі.
Старшыня Дзяржпагранкамітэта зачытаў віншавальны адрас ад Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі і ўручыў юбіляру нагрудны знак. Таксама ветэрану прысвоілі званне "Ганаровы пагранічнік органаў пагранічнай службы".