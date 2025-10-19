3.70 BYN
Войскі сувязі Беларусі адзначаюць прафесійнае свята - 106 гадоў з дня ўтварэння
Войскі сувязі - неад'емная частка сістэмы кіравання Узброенымі Сіламі Беларусі. Воіны-сувязісты зрабілі значны ўнёсак у дасягненне Вялікай Перамогі. Баявыя традыцыі працягвае і цяперашняе пакаленне.
20 кастрычніка войскі сувязі адзначаюць прафесійнае свята - 106 гадоў з дня ўтварэння. Войскі сувязі - адны з самых шматлікіх, функцыянуюць ва ўсіх структурах Узброеных Сіл, пачынаючы ад асобных рот і заканчваючы ўпраўленнямі Узброеных сіл і камандаванняў.
У стагоддзе IT-тэхналогій немагчыма ўявіць поспех узброенага супрацьборства без прымянення сродкаў сувязі. Войскі прайшлі вялікі шлях станаўлення і мадэрнізацыі: ад першых палявых тэлефонаў да сучаснага абсталявання.
Шматгадовая гісторыя войскаў сувязі захоўвае прыклады самаахвярнасці, мужнасці і гераізму воінаў-сувязістаў.