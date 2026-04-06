"Вялікі турыстычны тыдзень" стартаваў у Мінску
Аўтар:Стэфанія Віннічак
"Вялікі турыстычны тыдзень" сёння стартаваў у Мінску.
Галоўнымі мерапрыемствамі стануць IV Беларуска-расійскі турыстычны кангрэс, міжнародны форум Travel Hub "Садружнасць" і XXVIII Міжнародная выстава-кірмаш турыстычных паслуг "Адпачынак-2026".
Мерапрыемствы аб'яднаюць прадстаўнікоў 22 рэгіёнаў Расіі, а таксама Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана і іншых краін СНД. Беларусь нарошчвае тэмпы экспарту турпаслуг. За 10 месяцаў мінулага года паказчык вырас на 44 % і перавысіў 331 млн долараў.