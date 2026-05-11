Вянок ад пасольства Беларусі ўсклалі да Магілы Невядомага Салдата ў Маскве
У Беларусі шануюць памяць тых, хто ваяваў за Перамогу. Вянок ад пасольства Беларусі ў Расіі ўсклалі да Магілы Невядомага Салдата ў Маскве. Урачыстая цырымонія прысвечана 81-й гадавіне Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне. Як адзначыў пасол Беларусі ў Расіі, у дзвюх краінах беражліва захоўваюць гісторыю Вялікай Айчыннай вайны і шануюць подзвіг тых, хто ваяваў за нашу агульную Перамогу.
Дыпламаты, парламентарыі і ваенныя аташэ таксама ўсклалі кветкі да памятных знакаў "Горад-герой Мінск" і "Брэсцкая крэпасць-герой", якія ўсталяваны на Алеі гарадоў-герояў у Аляксандраўскім садзе.