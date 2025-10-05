Глядзець анлайнПраграма ТБ
Як абараніць свае брэнды, абмеркавалі на Міжнародным форуме "Антыкантрафакт-2025"

Абарона сваіх брэндаў і рэпутацыя вытворцы якаснай прадукцыі - прыярытэт для нашай краіны. Гэта асабліва падкрэсліла віцэ-прэм'ер Беларусі Наталля Пяткевіч на форуме "Антыкантрафакт-2025".

Каля 80 тысяч адзінак кантрафактнай прадукцыі выяўлена ў Беларусі летась. Лічба амаль у 2 раза больш чым у 2023-м. Пры гэтым мытныя органы ўзбудзілі каля 200 крымінальных спраў.

Барацьба з кантрафактам - шматузроўневая праца і носіць сістэмны характар. Праблему такога роду можна вырашыць толькі разам. Важна аб'яднаць намаганні дзяржаўнага, грамадскага і прамысловага сектараў. Не абысціся і без навуковай супольнасці (больш падрабязна – глядзіце відэа)

