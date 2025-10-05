3.68 BYN
Як абараніць свае брэнды, абмеркавалі на Міжнародным форуме "Антыкантрафакт-2025"
Аўтар:Кацярына Страха
Абарона сваіх брэндаў і рэпутацыя вытворцы якаснай прадукцыі - прыярытэт для нашай краіны. Гэта асабліва падкрэсліла віцэ-прэм'ер Беларусі Наталля Пяткевіч на форуме "Антыкантрафакт-2025".
Каля 80 тысяч адзінак кантрафактнай прадукцыі выяўлена ў Беларусі летась. Лічба амаль у 2 раза больш чым у 2023-м. Пры гэтым мытныя органы ўзбудзілі каля 200 крымінальных спраў.
Барацьба з кантрафактам - шматузроўневая праца і носіць сістэмны характар. Праблему такога роду можна вырашыць толькі разам. Важна аб'яднаць намаганні дзяржаўнага, грамадскага і прамысловага сектараў. Не абысціся і без навуковай супольнасці (больш падрабязна – глядзіце відэа)