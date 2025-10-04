3.69 BYN
Якім вучнем Аляксандра Лукашэнка памятае класны кіраўнік Вольга Чуяшкова
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У біяграфіі Аляксандра Лукашэнкі таксама быў такі прафесійны вопыт, працаваў настаўнікам… А вось якім вучнем яго памятае класны кіраўнік Вольга Чуяшкова, даведалася наш карэспандэнт Анастасія Бенедзісюк.
Гэтая гісторыя цалкам магла быць асновай таго самага фільма пра класную. Малады спецыяліст з горада прыязджае па размеркаванні ў вёску, толькі скончыўшы ўніверсітэт, выйдучы замуж і на дзявятым месяцы цяжарнасці. Дачка была яшчэ грудной, калі Вольга Чуяшкова ўпершыню зайшла ў клас, дзе за адной з парт - будучы Прэзідэнт (падрабязнасці ў відэа).