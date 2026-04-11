З 15 красавіка па 30 мая ў Беларусі ўводзіцца забарона на лоўлю судака

У Беларусі з мэтай захавання папуляцыі судака і стварэння спрыяльных умоў для размнажэння ў рыбалоўных угоддзях з 15 красавіка па 30 мая ўводзіцца забарона на яго лоўлю. Пра гэта паведамляе БЕЛТА са спасылкай на прэс-службу Дзяржаўнай інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету пры Прэзідэнце.