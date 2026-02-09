Глядзець анлайнПраграма ТБ
З пачатку года Беларусь наведалі больш чым 11 тыс. чалавек з 38 краін Еўропы

11 139 іншаземцаў з 38 краін Еўропы прыбылі з пачатку 2026 года ў Беларусь па спрошчанай сістэме. Пра гэта паведамляе Дзяржпагранкамітэт.

Доўгія гады наша краіна працягвае захоўваць баланс паміж адкрытасцю і бяспекай, кантролем і камфортам. Мы не ўзводзім загароды, а наладжваем масты сяброўства. І як прыклад - па рашэнні Прэзідэнта бязвізавы ўезд у краіну для грамадзян больш чым трох дзясяткаў еўрапейскіх краін падоўжаны да 31 снежня 2026 года.

З пачатку дзеяння бязвізу Беларусь наведалі звыш 1 млн 270 тыс. жыхароў Еўропы.

Разделы:

ГрамадстваТурызм