За гэту пяцігодку ў Беларусі плануецца ўзвесці 5 млн квадратаў арэнднага жылля
Беларусь захавае трэнд на ўзвядзенне арэнднага жылля. За мінулыя 5 гадоў тэмпы будаўніцтва такіх кватэр выраслі ў тры разы.
У найбліжэйшай пяцігодцы разлічваюць пабудаваць 5 млн кв. м. У выніку такі фонд жылля складзе каля чвэрці ўсяго жыллёвага будаўніцтва.
Значную частку вылучаць спецыялістам запатрабаваных прафесій. Кожны рэгіён сам вызначае пералікі дэфіцытных пасад. Кандыдатам дадуць жыллё ў арэнду ў першачарговым парадку.
"Мы на пяцігодку плануем пабудаваць 5 млн кв. м арэнднага жылля. Гэта дастаткова высокі паказчык. Захаваецца вектар дзяржпадтрымкі будаўніцтва сацыяльнага жылля для шматдзетных сем'яў", - сказаў міністр архітэктуры і будаўніцтва Беларусі Аляксандр Студнеў.
Што датычыцца знешніх рынкаў, Беларусь разлічвае нарошчваць экспарт будаўнічых паслуг. За 2025 год ён вырас на 1,5 % і наблізіўся да 1,5 млрд долараў. Асноўны спажывец такіх паслуг - Расія. Пры гэтым стаіць задача больш актыўна выходзіць на рынкі далёкай дугі.
Вынікі і перспектывы работы напярэдадні абмеркавалі ўдзельнікі з'езду Рэспубліканскага саюза будаўнікоў. Лідараў галіны сабрала беларуская сталіца.