"Задач вельмі шмат, і ўсе яны асветлены" - дэлегат УНС пра змест Паслання Прэзідэнта
Аўтар:Дар'я Рачко
Будучыня Беларусі залежыць ад саміх беларусаў - на гэта яшчэ раз зрабіў акцэнт кіраўнік дзяржавы. Пасылы, якія гучалі на УНС, адгукнуліся ў кожным.
У Палацы Рэспублікі, здаецца, сабралася ўся Беларусь: настаўнікі, медыкі, будаўнікі, эканамісты, вайскоўцы - ім трэба вырашыць, як будзем рухацца ў наступную пяцігодку. Адказна вельмі, бо галоўны крытык - народ. Таму пачуць голас кожнага - задача нумар адзін для Усебеларускага народнага сходу. Каля 1200 дэлегатаў яшчэ да пачатку - атмасфера рабочая - у кулуарах абмяркоўваюць Праграму сацыяльна-эканамічнага развіцця (відэа).