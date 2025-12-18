"Задач вельмі шмат, і ўсе яны асветлены" - дэлегат УНС пра змест Паслання Прэзідэнта

У Палацы Рэспублікі, здаецца, сабралася ўся Беларусь: настаўнікі, медыкі, будаўнікі, эканамісты, вайскоўцы - ім трэба вырашыць, як будзем рухацца ў наступную пяцігодку. Адказна вельмі, бо галоўны крытык - народ. Таму пачуць голас кожнага - задача нумар адзін для Усебеларускага народнага сходу. Каля 1200 дэлегатаў яшчэ да пачатку - атмасфера рабочая - у кулуарах абмяркоўваюць Праграму сацыяльна-эканамічнага развіцця (відэа).